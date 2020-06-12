السفر والسياحة بالإسكندرية: يجب بدء حملة ترويجية كبرى للمقاصد السياحية

قال علي المانسترلي، رئيس غرفة شركات السفر والسياحة بالإسكندرية، إنه وبعد اتخاذ الدولة قرارا بفتح المقاصد السياحية المصرية، بات من الضروري تدشين حملة ترويجية كبرى من قبل الدولة لتلك الوجهات السياحية.

وأضاف "المانسترلي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحقيقة"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أغلب السياحة التي ستحظى بها مصر مقارنة بباقي دول العالم تتمثل في السياحة شاطئية، وهي التي يجب التركيز عليها خلال الأشهر القليلة المقبلة في الحملات الترويجية، موضحا أن الحوافز التي تم منحها للقطاع السياحة، أمس، ستساعد على زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.

وأكد أن هناك عددا من الاشتراطات التي يجب على أصحاب الفنادق البدء فيها مثل السماح لهم بتشغيل منشآتهم، مع تطبيق عقوبات على المخالفين فورا من قبل وزارة السياحة والآثار، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تقوم عبر لجان مشكلة بإشراف يومي للتأكد من تطبيق الفنادق كافة اشتراطات التشغيل في فترة فيروس كورونا.