سياحة البرلمان تشيد بإسقاط 50% من مديونات مصر للطيران وإعفاء السائحين

أشاد النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس الوزراء، بموافقة مجلس الوزراء على محضر الاتفاق الخاص بالمديونية المستحقة على شركة مصر للطيران لصالح شركة مصر للبترول.

وتضمن الاتفاق إسقاط 50% من فوائد تأخير قيمة المسحوبات الشهرية والمنصوص عليها فى العقد المبرم بين شركة مصر للبترول وشركة مصر للطيران مع جدولة السداد على دفعات لمدة ثماني سنوات، ومنح شركة مصر للطيران مدة عام قبل بداية السداد وتسوية المديونية، مؤكدا على ان اتخاذ هذا القرار من مجلس الوزراء يسهم في تخفيف التداعيات السلبية لفيروس كورونا على قطاع الطيران.

كما أشاد صدقي في بيان له أصدره، اليوم، بموافقة مجلس الوزراء على إعفاء السائحين الوافدين على متن رحلات الطيران المباشر إلى المحافظات السياحية من سداد رسوم التأشيرة السياحية، وذلك حتى 31 أكتوبر 2020 نهاية الموسم السياحي الصيفي.

وأكد أن هذا الاتجاه من الحكومة يسهم في دفع حركة الحجوزات للمقصد السياحي المصري لمنح ميزة تنافسية لمصر تساعد على تشجيع التدفق السياحي إليها، وذلك في إطار الاستعداد لعودة حركة السياحة الوافدة إلى مصر بعد إنهاء قرار تعليق حركة الطيران وتنفيذ الخطة الترويجية لجذب السياحة الوافدة خلال الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الطيران المدني سبق أن وافقت على منح خصم 50% على رسم الإيواء والهبوط بكل المدن السياحية للرحلات "الشارتر" و20% على الخدمات الأرضية لكل المدن السياحية.