البترول: نعمل على تحديث القطاعات وتنمية الموارد البشرية للعاملين
كتب:
مارينا رؤوف
09:35 ص | الجمعة 12 يونيو 2020
تتبنى وزارة البترول والثروة المعدنية، العديد من مشروعات تحديث قطاع البترول، ومنها برنامج التنمية البشرية للعاملين بقطاعات الوزارة.
وقالت الوزارة، إن المشروع يهدف إلى تعظيم الاستفادة المثلى من العنصر البشرى بالقطاع، وتطوير ورفع كفاءة العاملين، ووضع نظم حديثة لإدارة الموارد البشرية لتكون الكفاءة هي العنصر المحدد للتقييم بالقطاع.
وحقق المشروع تنفيذ ووضع العديد من المحاور والخطط تتمثل في:
- إعداد خطط التعاقب الوظيفي للمناصب القيادية للقطاع والإدارة الوسطى مع التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.
- إطلاق النسخة الأولى من برنامج إعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة لاختيار أكفأ العناصر الشابة.
- تنفيذ عدد من خطط التطوير والتدريب لكوادر القطاع، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لإدارة الكفاءات وتطويرها، بهدف النهوض بمستوى الكوادر البشرية واستدامة أداء القطاع، وذلك من خلال منح تدريبية مقدمة من الشركات الأجنبية مثل برنامج القيادات التنفيذية والقيادات الشابة والمتوسطة وبرنامج بناء قدرات فرق السلامة والصحة المهنية.
- البدء في برامج لتطوير شركات القطاع المشترك بالتعاون مع الشركاء الأجانب الرئيسيين تتضمن محاور لتنمية نظم الموارد البشرية، تطوير نظم الحوكمة وجاري البدء في تنفيذ برنامج لتطوير شركة بدرالدين للبترول بالتعاون مع شركة شل.
- إنشاءقاعدة بيانات متطورة بمعايير موحدة لحوالي 245 ألف عامل بالقطاع وابتكار منهجية لتحليل الموارد البشرية لكل شركة في القطاع للوقوف على نقاط الضعف والقوة، وتحديد المخاطر والفرص للنهوض بالشركة من خلال تطوير وتنمية العنصر البشري بها.
- إعداد خطة لتطوير أعمال وأنشطة إدارات السلامة والصحة المهنية في شركات قطاع البترول والبدء في إجراءات تنمية مهارات 70 فردا في ذات المجال.