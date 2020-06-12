البترول: نعمل على تحديث القطاعات وتنمية الموارد البشرية للعاملين

تتبنى وزارة البترول والثروة المعدنية، العديد من مشروعات تحديث قطاع البترول، ومنها برنامج التنمية البشرية للعاملين بقطاعات الوزارة.

وقالت الوزارة، إن المشروع يهدف إلى تعظيم الاستفادة المثلى من العنصر البشرى بالقطاع، وتطوير ورفع كفاءة العاملين، ووضع نظم حديثة لإدارة الموارد البشرية لتكون الكفاءة هي العنصر المحدد للتقييم بالقطاع.

وحقق المشروع تنفيذ ووضع العديد من المحاور والخطط تتمثل في: