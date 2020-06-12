المنوفية.. تطهير 1.5 مليون منشأة وسحب 755 رخصة لعدم ارتداء الكمامة

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن سحب 755 رخصة قيادة لسائقي السيارات، بجميع الطرق بنطاق المحافظة منذ بدء تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لعدم التزامهم بإرتداء الكمامات الطبية ومخالفتهم القرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد استمرار تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق، للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتطبيق القانون على المخالفين، حفاظاً على صحتهم وحمايتهم من الإصابة بالفيروس.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات محافظ المنوفية باستمرار تكثيف حملات الرش والتطهير، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالى ما جرى تطهيره بلغ مليون و516 ألفا و259 مبنى ومنشأة حكومية، خلال الفترة من 10 أبريل الماضي وحتى 10 يونيو الجاري، حيث جرى تطهير 919 مستشفى و6339 وحدة صحية و 129391 شارع وكذا تطهير 6468 مرفقا متنوعا، وتطهير 45968 مباني حكومية ومليون و 32 ألفا و 18 منشأة أخرى منازل .