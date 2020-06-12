إزالة فورية لمساحة 1200 تعد عل أراضي زراعية في المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تنفيذ إزالات فورية لـ29 قرار تعد على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة قويسنا على مساحة 1200 متر مربع طريق طنطا ـ شبين الكوم وقويسنا، وكذا إزالة فورية بناحية الماي على مساحة 72 متر مربع وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم حفاظاً على الرقعة الزراعية.

وأكد على استمرار تنفيذ حملات الإزالة بجميع قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة ومعاقبة المخالفين.

وأوضح المحافظ، أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات 405 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأراض أملاك الدولة بنطاق المحافظة، حيث تم تنفيذ 285 حالة تعد على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 11 فدانا و11 قيراطا، وتنفيذ 87 حالة تعد على أراض أملاك الدولة بناء بمساحة 1015 مترا مربعا تقريباً و33 حالة تعد على أراض زراعية أملاك دولة بإجمالي مساحة 42 فدانا و17 قيراطا و18 سهما وذلك خلال الفترة من 25 مارس الماضي وحتى أمس الخميس.