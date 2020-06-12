سائق إسعاف بأسيوط يتبرع بالبلازما لإنقاذ زميله مريض كورونا

قال الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، إن بنك الدم استقبل عددا من المتبرعين بالبلازما في أول أسبوع من فتح باب التبرع.

وأضاف عطية أن بين المتبرعين محمد شوقي سائق بمرفق الإسعاف، يبلغ من العمر 47 عاما، أسرع في تبرعه إنقاذا لصديقه المسعف الذي يخضع للعلاج بمستشفى الراجحي الجامعي للعزل وفي حالة حرجة.

وفى سياق متصل أوضحت الدكتورة إيمان نصر الدين رئيس وحدة بنك الدم، أن إجراءات التبرع تجري وفقا لضوابط وشروط صحية تتضمن مرور 14 يوما على تعافي المتبرع من إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتقديم آخر تقرير طبي يفيد سلبية المسحة، إلى جانب التأكد من وجود أجسام مناعية مضادة للفيروس.