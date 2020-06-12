"بلاش بوس وأحضان".. "المصل واللقاح": الكمامة أهم سلاح وقائي ضد كورونا

قال أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن من أهم القرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا هو إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، مشيرا إلى أن الكمامة من شأنها تقليل ما يسمى بجرعة الفيروس التي يمكن أن تصيب الشخص.

وأضاف الحداد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع على شاشة EXTRA NEWS، أنه حتى وإذا أصيب الشخص بجرعة الفيروس بكمية ضئيلة فقد لا تحدث أعراض أو تحدث أعراض بسيطة مثل فقدان حاستي الشم والتذوق فقط وهو ما نراه الآن منذ تعميم الكمامات.

وأشار إلى أن السلاح الآخر للحماية من فيروس كورونا هو التباعد الاجتماعي، وترك مسافة بين الشخص، لافتا إلى أن التباعد سيصبح من سلوكيات الحياة الفترة المقبلة، "بلاش مصافحة وبلاش أحضان ولا قبلات"، وضرورة الإكثار من النظافة الشخصية، موضحا أنه إذا جرى تطبيق تلك الإجراءات سينتهي الوباء.

وأوضح أن الحالات المصابة بكورونا ومعزولة في المنزل هي الحالات التي أعراضها بسيطة، ويتم عزله في غرفة منفصلة جيدة التهوية في المنزل، "ميكونش فيها مروحة ولا تكيف"، ويفضل الشباب تقديم احتياجاته من خلال الأطباق والأكواب التي تستخدم لمرة واحدة، ويتم التواصل معه تليفونيا.