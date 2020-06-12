"ميكونش فيها مروحة".. مواصفات غرفة العزل داخل المنزل

قال أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن الحالات المصابة بكورونا ومعزولة في المنزل هي الحالات التي أعراضها بسيطة، ويتم عزله في غرفة منفصلة جيدة التهوية في المنزل، "ميكونش فيها مروحة ولا تكيف"، ويفضل الشباب تقديم احتياجاته من خلال الأطباق والأكواب التي تستخدم لمرة واحدة، ويتم التواصل معه تليفونيا.

وأضاف "الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع على شاشة EXTRA NEWS، أنه يجب أن تكون الغرفة بها وسائل للترفيه للشخص المعزول، ويتم وضع أكياس سوداء داخل حجرته لإلقاء فضلاته داخلها، ورشه بالكحول جيدا وربطه، والاتصال بالشخص المصاب ليتركه على باب المنزل، وبعد ذلك يقوم الشخص المخالط له في المنزل بارتداء القفازات، ووضع كيس القمامة بكيس آخر على أن يتم إلقاؤه داخل الأماكن المخصصة للقمامة.

وأشار إلى أنه عند دخول الشخص المصاب للحمام يغسل يديه بالكحول قبل ملامسة أي شيء وعند انتهاؤه يغسل يديه بالماء والصابون، ثم يقوم الشخص المخالط له بتعقيم الحمام مرة أخرى، لافتا إلى أن التغذية المناعية للشخص المصاب مهمة مثل البروتينات والخضراوات والسلطات والإكثار من السوائل والتحرك داخل الحجرة لتنشيط الدورة الدموية وعدم الاستسلام للنوم لفترات كبيرة والبُعد عن الاكتئاب.