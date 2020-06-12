5 نصائح من الصحة لتطهير الأسطح.. نظفوا الأتربة أولا

وجّهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح للمواطنين، تحت عنوان "لحمايتك انت وأسرتك من فيروس كورونا".

وذكرت الوزارة في منشور توعوي، نصائح لتنظيف وتطهير الأسطح، وهي كما يلي:

1. استخدام الكلور المخفف بمياه (كل لتر مياه عليه مقدار فنجان قهوة من الكلور).

2. التطهير يتم عن طريق مسح الأسطح الصلبة، مثل "الترابيزات والكراسي ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءه والريموت والكمبيوتر ودورات المياه والأحواض".

3. الحرص على ارتداء قفاز أثناء التطهير، والتخلص منه بعد التطهير.

4. لتنظيف الأسطح من الأتربة بالمياه والصابون قبل التطهير.

5. غسل الملابس والفوط والبياضات، ويفضل استخدام درجة حرارة عالية، وعدم نتفيض الملابس المتسخة إذا أمكن.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.