ضبط موظف استولى على 3.815 مليون جنيه في قنا

تمكنت مباحث الأموال العامة في جنوب الصعيد، من ضبط موظف بإحدى الجهات الحكومية بمحافظة قنا، لاتهامه بالاستيلاء على أكثر من ثلاثة ملايين جنيه، مستغلا موقعه الوظيفي من خلال معاملات مع شركات وهمية.

وبحسب معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، تبين بالفحص والتقصي استغلال محاسب (مسؤول الدفع الإلكتروني بإحدى الجهات الحكومية - مقيم بدائرة مركز شرطة قنا) موقعه الوظيفي كونه مسئول الدفع الإلكتروني واستولى على 3.815 مليون جنيه، قيمة استقطاعات لحساب بعض الجهات الحكومية، وإصدار أوامر دفع وهمية تفيد سداد تلك المبالغ للجهات المستحقة.

كما كشفت التحريات استيلائه على 554 ألف جنيه، من خلال إصدار أوامر دفع وهمية لبعض الشركات. وبعد التأكد من الواقعة جرى ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.