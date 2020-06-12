الممثلة كايتلين ديفير تشارك في فيلم "هزيزي إيفان هانسن"

تجري الممثلة الأمريكي كايتلين ديفير، مفاوضات مع شركة يونيفرسال بيكتشرز بشأن مشاركتها في الفيلم الموسيقى عزيزي إيفان هانسن. ومن المتوقع أن يشارك في بطولة الفيلم بن بلات بحسب موقع IMDB.

الفيلم من إخراج ستيفين شبوسكي، ويكتب السيناريو له ستيفين ليفنسون، مع الموسيقيان بينج باسيك وجاستين بول، حيث يكتبان أغاني الفيلم الموسيقى.

ومخرج الفيلم ستيفين سبوسكي، أخرج 3 أفلام من قبل، آخرها وأشهرها فيلم Wonder وهو من بطولة جوليا روبترس.. كما كتب 7 أفلام.

بينما مثلت كايتلين ديفير في أكثر من 25 عملا فنيا تتنوع بين مسلسلات وأفلام، آخرها مسلسل Last Man Standing، وترشحت لجائزة جولدن جلوب مرة واحدة عن دورها في مسلسل Unbelievable.