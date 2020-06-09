بتكلفة 17 ونصف مليون جنيه.. تطوير النقطة الوسيطة بأرض الفدان بمنيا القمح

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تطوير النقطة الوسيطة، لتجميع وفرز القمامة بأرض الفدان بمنيا القمح، الهيئة العربية للتصنيع، بمنحة مُمولة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، التابع لوزارة البيئة، بتكلفة 17 مليون و650 ألف جنيه.

وأكد المحافظ، أن المحافظة جادة في القضاء على مشكلة القمامة، عن طريق وضع خطة متكاملة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، للتخلص الآمن من المخلفات، والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأشار المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أن إجمالي مساحة النقطة الوسيطة بأرض الفدان بمركز منيا القمح، تبلغ 32 قيراط، تم استغلال 21 قيراط منها، في بناء الإنشاءات الهيكلية للنقطة الوسيطة، التي تتألف من هناجر لتجميع القمامة وفرزها، وتركيب فلاتر وشفاطات وميزان بسكول، ومخزن وأوفيس، ومنطقة تخزين مؤقت، تضم 5 باكيات، وإنشاء نقطة إطفاء ومكاتب إدارية لمدير المحطة والعمال ودورات مياه.

وباقي المساحة يستخدم كمنطقة لوجستية للنقطة الوسيطة، وهى عبارة عن منطقة تحميل لسيارات القمامة، ومنطقة جراج لانتظار وغسيل وصيانة معدات النظافة، وجار استلام عدد 2 سيارة ولودر، يستخدموا في رفع القمامة، وذلك فى إطار التعاون بين محافظة الشرقية ووزارة البيئة، والهيئة العربية للتصنيع.