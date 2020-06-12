مراجعة "أون لاين" لمادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة بمطروح

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، محاضرة مراجعة نهائية لطلاب الثانوية العامة في مادة اللغة العربية "أون لاين" على صفحة المديرية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وشرح خلال المحاضرة خبير مادة اللغة العربية، صلاح فهمي، أهم الأسئلة المتوقعة في امتحان الثانوية العامة لهذا العام والذي ينطلق في 21 يونيو الجاري.

وأكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربيه والتعليم بمطروح، أن المراجعات مستمرة لجميع المواد لطلاب الثانوية بجميع أقسامها العلمى والأدبي، حتى انتهاء الامتحانات.