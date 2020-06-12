"النواب" يستطلع رأي "الوطنية للانتخابات" بشأن تعديلات قوانينه

أرسل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خطابا إلى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، يتضمن طلب أخذ رأي الهيئة على تقريري اللجنة التشريعية عن مشروعات القوانين المقدمة بشأن مجلس الشيوخ، وتعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات، كما أرسل لاستطلاع رأي الجهات التي أوجب الدستور أخذ رأيها؛ ليكون رأي الهيئة وغيرها من الجهات التي أوجب الدستور أخذ رأيها تحت بصر مجلس النواب، في أثناء مناقشة هذه المشروعات بقوانين بالجلسة العامة، الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات المنصوص عليها في الدستور وتطبيقا لنص المادة (3) من القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي من بينها إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية.