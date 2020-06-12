في زمن كورونا.. البابا يستعيض عن عظته الأسبوعية برسائل على الفضائيات

تسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكنائس والدولة خلال الفترة الماضية ومنها منع التجمعات، في استجابة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لإلقاء عظته الأسبوعية، كل يوم أربعاء من كل أسبوع بدون حضور شعبي، قبل أن تتوقف العظة خلال فترة أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد وفترة الخماسين المقدسة وما بعدها.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لـ"الوطن"، إن البابا استعاض بالعظة الأسبوعية، بتقديم رسائل يومية مصورة تعرض على القنوات القبطية والصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وحملت الحملة الأولى التي أطلقتها الكنيسة من رسائل البابا اسم "كرياليسون"، فضلا عن قيام المركز الإعلامي للكنيسة بإعادة بث حلقات حملة "جدد أيامنا كالقديم"، الذي سبق وأطلقتها في 2016.

وخلال صوم الرسل الذي بدأه الأقباط يوم الإثنين الماضي، ومن المقرر أن يستمر لمدة 34 يوما، أطلق المركز الإعلامي للكنيسة برنامج جديد للبابا باسم "معا بنفس واحدة"، على أن تبث حلقاته يوميا في الساعة الثامنة صباحًا على "فيس بوك"، وتعرض الساعة 9:45 صباحًا على قناة Me sat، بينما تعرضها قناة CTV في الواحدة والنصف ظهرًا "باستثناء يوم السبت، فتعرض الساعة 2 ظهرًا"، أما قناة أغابي فتعرضها في التاسعة مساءً.

وبحسب الكنيسة، تتضمن كل حلقة من البرنامج البابوي الجديد قراءة أصحاح من سفر أعمال الرسل إلى التأمل في إحدى آياته، ويقدم البابا من خلال "معا بنفس واحدة" دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية لهذا السفر.