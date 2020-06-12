ارتفاع مبعيات السيارات الأوروبية والصينية في 2020

أصدر مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" تقرير مبيعات شركات السيارات حسب البلد المنشأ خلال المدة من يناير وحتي أبريل من العام الجاري 2020، مقارنة بنفس المدة من العام الماضي 2019.

وأوضح التقرير ارتفاع وانخفاض مبيعات السيارات خلال المدة المحددة، حيث ارتفع معدل مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 94.9% خلال 2020 بمبيعات وصلت إلى 14055 وحدة، مقارنة بعام 2019 حيث وصلت المبيعات إلى 7213 وحدة.

وحسب التقرير، ارتفع معدل مبيعات السيارات اليابانية بنسبة 9.2% بمبيعات وصلت إلى 10782 وحدة، مقارنة بعام 2019 حيث وصلت المبيعات إلى 9872 وحدة، وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل مبيعات السيارات كوريا الجنوبية بنسبة 5.1% بمبيعات وصلت إلى 7365 وحدة خلال المدة المحددة من عام 2020، مقارنة بعام 2019 حيث وصلت المبيعات إلى 7005 وحدة.

وخلال التقرير ظهر انخفاض في معدل مبيعات سيارات الولايات المتحدة بنسبة 23.3% بمبيعات وصلت إلى 3005 وحدة، مقارنة بعام 2019 حيث وصلت المبيعات إلى 3916 وحدة، كما أشار التقرير إلى ارتفاع معدل مبيعات السيارات الصينية بنسبة 129% بمبيعات وصلت إلى 7656 وحدة، مقارنة بعام 2019 حيث وصلت المبيعات إلى 3343 وحدة.