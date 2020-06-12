12 طبيبا يقدمون استشارات مجانية حول كورونا.. إليك أرقامهم

أعلنت جامعة المنيا، استمرار مبادرة "استشر طبيبك" لأطباء الجامعة، لتقديم استشارات طبية هاتفية مجانية أو من خلال تطبيق "الواتس آب" للاستفسار عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتضم قائمة أرقام هواتف الإطباء وعددها 12:

1/ الأستاذ الدكتور أسامة المنشاوي – 01005023250

2/الأستاذه الدكتورة هالة عبد الحميد – 01019617612

3/ الأستاذ الدكتور ياسر محروس- 01091318555

4/ الدكتور إسلام عبد البارئ- 01060754207

5/ الدكتورة يسرا محمد علي- 01091108108

6/ الدكتورة هدير عماد- 01064704137

7/ الدكتورة فاطمة محمد محمد- 01007407599

8/ الدكتورة شيرين محمد محمد- 01010585344

9/ الدكتورة شيماء فتحي كامل- 01020155235

10/ الدكتورة بسمة فتحي حسن- 01145645263

11/ الدكتوره إيمان حسين- 01069002423

12/ الدكتور أحمد فتحي- 01008090642