"العلاج الطبيعي" جنود مجهولون بالجيش الأبيض..وأطباء: كورونا أبرز دورنا

"تأهيل الرئة للتنفس الطبيعي" يكاد يكون واحدا من أهم العلاجات المساعدة لمريض كورونا خلال فترة علاجه من فيروس يستهدف الرئة للتعافي وخصوصا مع عدم وجود علاج له حتى الآن، فيتكاتف الجيش الأبيض بكل من فئاته لإنقاذ حياته، وهنا يبزر دور أخصائي العلاج الطبيعي.

دور مستتر يبرزه الدكتور أحمد الشرقاوي، أخصائي العلاج الطبيعي بمستشفى كفر الدوار للحجر الصحي، لأطباء العلاج الطبيعي داخل غرف العناية المركزة لتأهيل حالات الإصابة لكورونا لتعود وتتنفس بطريقة طبيعية chest physiotherapy من خلال العلاج الطبيعي وبالفعل هناك العديد من الحالات التي استجابت وتعافت من خلال تأهيل رئة المرضى فضلا عن منع تقرحات الفراشات والتي تؤدي للوفاة نتيجة تجلط الدم خصوصا مع البقاء في العناية المركزة لفترات طويلة.

الأطباء الذين يواجهون أخطارا عدة في غرف العناية المركزة لتعاملهم المباشر لساعات طويلة ببدل الوقاية مع المرضى يستقبلون أيضا حالات الاشتباه ويشخصون الحالات لبدء توزيعها سواء عزل منزلي أو حجر طبي فضلا عن متابعة الحالات ورفع البيانات ضمن تقارير لوزارة الصحة، إلى جانب فريق في إدارة الأزمة لاستقبال الأسئلة والشكاوى.

وإلى جانب الوقوف في غرف العناية المركزة يسلط الشرقاوي في حديثه لـ"الوطن" الضوء على دور العلاج الطبيعي الذي كان جانبيا قبل أزمة كورونا ليظهر خصصا في الجوانب الإدارية، حيث إن فريق العلاج الطبيعي بمستشفى عزل كفر الدوار كان الفريق الأول المكلف من وزارة الصحة والسكان لمتابعة ورصد بروتوكولات العلاج وتأثيرها على المرضى باختلاف حالاتهم ورفعها للوزارة.

الدكتور أحمد الحسيني أخصائي العلاج الطبيعي ورئيس فريق مكافحة العدوى بمستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، قال إن دور أطباء العلاج الطبيعي الإداري برز جدا، وخصوصا حين يجمع أخصائي العلاج الطبيعي أكثر من خبرة مثل مكافحة العدوى، إلى المهام الإدارية الخاص بترصد ومتابعة حالات الفيروس المستجد.

وتابع الحسيني، في حديثه لـ"الوطن" أنه وفريقه دربوا التمريض في مستشفى ديرب نجم، على تدريبات التنفس لمساعدة المرضى ضمن مهام عدة يتابعها الفريق، يوضحها الحسيني أثناء محاولة شرح طبيعة الموقف "في وباء سريع الانتشار محتاج التعامل بذكاء، وبالتالي نحتاج إلى توجيه الفريق الطبي للتعامل مع معايير مكافحة العدوى."