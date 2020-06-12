هيكل: صحة المواطن أولوية الدولة في مواجهة كورونا

أكد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أن صحة المواطنين هي أولوية الحكومة ولجنة إدارة الأزمة فيما يخص فيروس كورونا، رغم من الخسائر الاقتصادية، ولذلك كان قرار الحكومة بمد واستمرار الإجراءات الاحترازية.

وقال هيكل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة "mbc مصر"، إن الأحاديث حول أن الحكومة اتخذت قرار الفتح وتراجعت فيه غير صحيحة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تشغيل قطاع السياحة بعد توقفه وتوقف دخله.

وشدد على أن الحكومة بكل قطاعتها جاهزة بالخطط الخاصة بالفتح في حال تحسن الأمور، بحيث يكون الفتح التدريجي في كل قطاع من القطاعات جاهزا بخطته.