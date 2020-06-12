سيدة "تعزم" على السيسي: اتفضل شاي بالنعناع.. والرئيس: يشرفني والله

كعادته في التعامل مع المواطنين البسطاء، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حوارًا إنسانيا مع سيدتين في حي الأسمرات 3 السكني بالمقطم، وسألهما عن حالهما وشؤونهما.

وتجاذب الرئيس أطراف الحديث، مع السيدتين، حيث دعتا الله له أن يوفقه، فقال لهما: "إن الظرف الذي تمر به مصر والعالم بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا سينتهي بدعواتكم الطيبة".

سيدة من الاثنين "عزمت" على الرئيس أن يزور منزلها لتناول الشاي بالنعناع، فرد عليها مطيبًا خاطرها: "على عيني والله ويشرفني والله العظيم".

ووعدهما السيسي بأنه سيبذل ما بوسعه مع الاستعانة على الله، حين طلبت منه أن يعيد فتح الاقتصاد "علشان الدنيا تبقى كويسة".

ونشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يستعرض، الجولة التفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم، الذي جرى تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية على نحو متكامل.