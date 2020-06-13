يوميات كورونا.. ارتفاع إصابات التعاون الخليجي إلى أكثر من 311 ألفا

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 7.680.325، فيما وصل إجمالي الوفيات 426.318، بينما بلغت حالات الشفاء منه 3.887.927 حالة، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول منظمة مجلس التعاون الخليجي.

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين.

ووصل إجمالي أعداد الإصابات بكورونا المستجد في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة إلى 311 ألفا و321 حالة والوفيات 1667، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من المرض 204 آلاف و711 حالة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت الصفحة الرسمية للمركز الإحصائي الخليجي، أمس الجمعة: تصدرت السعودية قائمة الإصابات بتسجيل 119942 حالة، تليها قطر بـ 76588 حالة، ثم الإمارات بـ40986 حالة، فالكويت بـ 34952 حالة، وسلطنة عمان بـ21071 حالة، وأخير البحرين بـ17269 حالة​​​.

وفيما يخص الوفيات، تصدرت السعودية أيضا القائمة الخليجية بـ893 حالة، ثم الإمارات بـ286، فالكويت بـ285، وعُمان بـ96 حالة، تليها قطر بـ70 حالة، وجاءت البحرين في المركز الأخير بأقل عدد وفيات بتسجيل 36 حالة.

وبالنسبة لأعداد حالات التعافي، حلت السعودية في المركز الأول بـ 81029 حالة، تلتها قطر بـ53296 حالة، فالإمارات بـ 25234 حالة، فالكويت بـ25952، ثم البحرين بـ11903 حالات، وأخيرا سلطنة عُمان بـ7489 حالة.

وعربيا، تحتل السعودية وقطر والإمارات المراكز الثلاث الأولى في قائمة الإصابة بكورونا المستجد، فيما تأتي الكويت وسلطنة عُمان والبحرين في المراكز الخامس والسادس والسابع، على التوالي.

تفصيلا، أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 3921 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليصبح الإجمالي 119942 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وأكدت الوزارة السعودية، تسجيل 1010 حالات تعافٍ، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 81029 حالة، وتم الإعلان عن 36 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 893 حالة.

وأوضحت الصحة السعودية، أن عدد الحالات الحرجة وصل لـ1820 حالة.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل حالة وفاة بكورونا المستجد ليصل عدد حالات الوفاة إلى 70 حالة.

وقالت الوزارة القطرية، في بيان، إنه سجل إصابة 1517 شخصا بكورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 76588 حالة.

وأوضحت الصحة القطرية، أن الحالات الجديدة هي لعمالة وافدة أصيبت بالفيروس نتيجة المخالطة.

وأشارت الوزارة القطرية، إلى أن حالات الإصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين ارتفعت نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم الذين كانوا قد أصيبوا بدروهم في مكان العمل أو من خلال الزيارات والتجمعات العائلية.

وأكدت الصحة القطرية، تسجيل 1965 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 53296 حالة

ارتفاع إجمالي الإصابات في سلطنة عمان إلى 21071

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 1117 إصابة جديدة بكورونا المستجد، منها 470 لعمانيين، و647 لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 21071 و96 وفاة وتماثل 7489 للشفاء.

وأشارت الوزارة العمانية، إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال 24 ساعة الماضية، 3502، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

إجمالي الوفيات في الإمارات بلغ 287 حالة وفاة

وفي الإمارات، أعلنت السلطات، أمس، ارتفاع عدد الاصابات بكورونا المستجد، إلى 41499 حالة بعد تسجيل 513 إصابة جديدة.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية، إن ارتفاع الاصابات تزامن مع تسجيل تعافي 712 حالة جديدة ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 25946 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأشارت الصحة الإماراتية، إلى تسجيل حالة وفاة واحدة ليبلغ إجمالي الوفيات 287 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة الإماراتية، أن اكتشاف الإصابات جاء من خلال إجراء أكثر من 44 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المواطنين والمقيمين وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

ارتفاع إجمالي الوفيات بالوباء في البحرين إلى 36 حالة

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 4 حالات وفاة بكورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 36 حالة إضافة إلى تسجيل 600 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة البحرينية، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن حالات الوفاة تعود لمواطنة بحرينية وثلاثة وافدين لديهم أمراض وظروف صحية كامنة.

وأشارت الصحة البحرينية، إلى أن الإصابات الجديدة من بينها 347 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 249 حالة لمخالطين لمصابين و4 حالات قادمة من الخارج.

وأوضحت الوزارة البحرينية، أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 11903 بعد تسجيل 414 حالة وعدد الحالات القائمة بلغ 5330 حالة.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 520 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 34952 حالة في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة أثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 285 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أن عدد حالات الشفاء بلغت 25048 حالة بعد تعافي 911 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان، إن حالات الاصابة الـ520 السابقة تضمنت 232 حالة لمواطنين كويتيين و86 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية و53 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية و39 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وأضاف السند -حول آخر المستجدات في العناية المركزة- أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 172 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9619 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي، فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ24 ساعة الماضية 194 شخصا.

وذكر المتحدث الكويتي، أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 2985 مسحة، مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 330129 ألف فحص.