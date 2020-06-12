استمرار تركيب بوابات التعقيم بمقار لجان الثانوية العامة في الغربية

أعلن الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، اليوم الجمعة، عن استمرار أعمال تركيب بوابات التعقيم الذاتية بمقار لجان الثانوية العامة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال ماراثون الثانوية العامة.

وأوضح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، استمرار عمليات تركيب بوابات التعقيم من قبل الإنتاج الحربي منذ ليلة أمس، مشيرا إلى تجهيز 16 بوابة تعقيم مزدوجة لمدارس شرق طنطا، و17 بوابة تعقيم مزدوجة لمدارس غرب طنطا، و7 بوابات لمدارس قطور.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم استلام كافة المواد المطهرة التي ستستخدم في بوابات التعقيم.

كما وجه الشكر لمحافظ الغربية لتذليله كافة الصعاب التي تواجه الأطقم الفنية لتركيب البوبات التي تعمل ليل نهار من أجل تنفيذ خطة تركيب البوبات والانتهاء منها قبل بدء امتحان الثانوية العامة.