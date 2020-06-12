وزيرة الثقافة تنعى مهندس الديكور والتشكيلي حسين العزبي

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مهندس الديكور والتشكيلى الكبير الدكتور حسين العزبي، الذي غيبه الموت مساء اليوم الجمعة 12 يونيو عن عمر يناهز 73 عاما، بعد صراع مع المرض.

وأكدت في بيان لها، أن ساحة التشكيل المصرى، فقدت ساحر الصورة المسرحية، بعد نجاحه فى ابتكار أساليب جديدة فى فن الديكور، مشيرة إلى أن الراحل أحد العباقرة، الذين ستظل ذكراهم خالدة فى ذاكرة التاريخ.

يذكر أن الفنان التشكيلى ومهندس الديكور حسين العزبى، تخرج في المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1971 قسم ديكور، ودرس عامان بالقسم الحر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 1969، 1970 "قسم الديكور المسرحى"، كما عمل أستاذا للتصميم والأزياء بكلية الأداب جامعة حلوان، عضو ومقرر شعبة الديكور بنقابة المهن التمثيلية.

صمم ديكور وملابس نحو 75 عمل مسرحي شهير، حصل على العديد من شهادات التقدير والجوائز المحلية والدولية، منها جائزة المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، جائزة وزارة الثقافة في الديكور المسرحى، ومن الجوائز الدولية شهادة تقديرية أوسكار من C.A.T الدولية في الديكور، وكرمته وزارة الثقافة فى افتتاح الدورة 11 من مهرجان المسرح القومى 2018.