قناة وزارة الثقافة على يوتيوب تعرض "المغفلة" الخميس المقبل

في إطار مبادرة "اضحك- فكر- اعرف" التي أطلقها البيت الفني للمسرح ومسرح المواجهة والتجوال، ضمن مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، يقدم مسرح المواجهة، بقيادة الفنان سامح بسيوني، المسرحية الغنائية "المغفلة"، عن قصة المغفلة لأنطون تشيخوف، أحد أهم الكتاب الروس، وذلك يوم الخميس المقبل، الساعة 11 مساء، على قناة وزارة الثقافة على يوتيوب.

"المغفلة" من إخراج سامح بسيوني، وتحليل صوتي للمخرج سمير العصفوري، ولقاء مع المؤلف والناقد الدكتور علاء عبدالعزيز.

ودشنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، مؤخرا، فعاليات برنامج العروض المسرحية (اضحك - فكر - اعرف) الذى ينفذه البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ممثلاً فب فرقة مسرح المواجهة، بقيادة الفنان سامح بسيوني، بالتعاون مع فرقة المسرح القومي، بقيادة الفنان إيهاب فهمي، ويستلهم عددا من القصص القصيرة للمؤلف الروسي العالمي أنطون تشيخوف.

يضم البرنامج مجموعة من العروض المسرحية المستلهمة من أعمال "تشيخوف"، تتراوح مدة العرض بين 20 إلى 50 دقيقة، ويسبقها شرح لمنهج المؤلف العالمي، من خلال أحد الرموز الفنية المصرية البارزة، كما يعقبه تحليل للمسرحية والهدف منها.