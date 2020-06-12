فيديو.. البابا لرجال الكنيسة: الإهانة التي تتعرض لها مكافأة على عملك

واصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تقدم حلقات برنامج "معا بنفس واحدة"، الذي يعرض عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة، والقنوات الفضائية القبطية.

وفي الحلقة الجديدة التي جرى بثها اليوم وتناول البابا خلالها تفسير الإصحاح الخامس من سفر أعمال الرسل، وتناول الأية 41 في الإصحاح، وقال البابا: "إن من يعمل في الكنيسة من وقت لآخر يتعرض لإهانات قد تكون بأشكال كثيرة؛ فأعتبر الإهانة بمثابة مكافأة أو نيشان يخطو به الخادم أو الخادمة من أجل عمله كما فعل الرسل".

وبرنامج "معا بنفس واحدة"، تتضمن كل حلقة منه قراءة إصحاح من سفر أعمال الرسل والتأمل في إحدى آياته، ويقدم البابا دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية به، ومن المقرر أن يستمر البرنامج طوال فترة صوم الرسل التي بدأها الأقباط يوم الإثنين الماضي وتستمر لمدة 34 يوما.

كان قد أثير، خلال الفترة الماضية، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي حول تصريحات للبابا عن إمكانية دراسة تغيير طريقة "طقس التناول" وهو أحد أسرار الكنيسة السبع والتي ترمز إلى جسد ودم المسيح عبر خبز القربان والخمر، وخاصة معلقة التناول المعروفة بـ"الماستير" وهي معلقة فضية يناول بها الكاهن في ختام القداس القبطي المتقدم لهذا الطقس في فمه، بسبب تفشي فيروس كورونا، ووصلت ببعض الصفحات القبطية للتتهم البابا بـ"الهرطقة".