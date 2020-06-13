"عنده اكتئاب.. وبقاله 5 أيام ما بينامش".. أقوال زوجة منفذ جريمة الإسماعيلية

"بقاله 5 أيام ما بينامش.. كنا قاعدين بنتفرج على التليفزيون.. وراح ماسك السكينة.. وفضل يضرب فينا أنا وعيالي.. واحنا بنصرخ علشان حد ينقذني.. محدش عمله اي حاجة.. ضربنا كلنا ودبح نفسه".. هكذا تحدثت زوجة الأب منفذ مذبحة عزبة المنهدس إسماعيل القرقاري بمدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، أثناء مناقشتها أمام جهات التحقيق.

وأضافت السيدة الثلاثينية قائلة: "جوزي بقاله فترة عنده اكتئاب.. وكان بيقول إن هو حد عمل له عمل.. والناس فى المنطقة كانت بتقول نفس كلامه.. وبقاله 5 أيام بيلف على المشايخ علشان يتعالج.. وبعدين فجأة كده ضربنا كلنا بالسكينة.. محدش عارف هو عمل كده ليه ودبح نفسه.. ومات والسر معاه".

وكشفت الزوجة عن اللحظات الاخيرة قبل المذبحة قائلة: "جوزي ضرب علينا الاتنين تسنيم، 6 سنوات، وجنا، 4 سنوات، وبعدين ضربنا بالسكين وضرب مرات اخوه.. وأنا فضلت أصرخ لحد ما شفته وهو بيدبح نفسه.. كل ده مكلمش 15 دقيقة".

وأكدت زوجة شقيق الأب المنتحر ومنفذ الجريمة، أن شقيق زوجها قام من تلقاء نفسه ونفذ الجريمة دون أسباب، ولم تتمكن جهات التحقيقات من سماع أقوال الطفلتين لسوء حالتهما الصحية.

ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، إن بداية الواقعة، كانت بتلقي القوات بلاغا من الأهالي بتفاصيل الجريمة المروعة، وعقب ورود البلاغ بدقائق معدودة، حضر رجال المباحث من إدارة البحث بالإسماعيلية، تحت إشراف اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، واللواء محمود هندي مدير المباحث، إلى مسرح الجريمة، وتم فرض كردونا أمنيا فى محيط الحادث، وبدأ رجال المباحث فى معاينة مسرح الجريمة، وتبين أن هناك 4 مصابين هم "الزوجة وأبنائه.. طفلتين وزوجة شقيق الأب".

وتبين أيضا أن الأب جثة هامدة، وحضرت النيابة العامة وسيارات الإسعاف، وناظرت جثة الأب، وقررت عرضها على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وعقب وصول المصابين، وبإجراء بعض الاسعافات واكتشف الطاقم الطبى بمستشفى القنطرة غرب، أثناء محاولة إنقاذ الزوجة وزوجة شقيق الأب.. أن الزوجة حامل في الشهر الخامس.. ومصابة بعدة طعنات نافذة في البطن حتي الرحم، مما تسبب في قتل الجنين وقطع القولون والأوردة والشرايين الكبيرة، بينما أصيبت بنات الرجل بطعنات نافذة في البطن والظهر والصدر، مما تسبب في نزيف داخلي مع قطع في المعدة والأمعاء، وتبين أيضا أنه طعن زوجة شقيقه، وهي حامل في الشهر السادس، مما تسبب في وفاة الجنين وقطع في الأمعاء، وسجلت جهات التحقيقات الاصابات التى لحقت بالضحايا.