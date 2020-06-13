اليمن: 3 وفيات و41 إصابة جديدة بكورونا

أعلن اليمن، اليوم، تسجيل ثلاث وفيات و41 إصابة مؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في عدة محافظات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الوباء في بيان إن العاصمة المؤقتة "عدن" تصدرت بقية المحافظات بأعلى نسبة إصابات يومية إذ سجلت 19 حالة تلتها محافظة تعز بـ11 إصابة.

وأضافت اللجنة اليمنية، ان حالات الوفاة التي سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية والبالغة 24 حالة كانت في محافظتي تعز والضالع.

وأشارت اللجنة، إلى تعافي 5 حالات إصابة في محافظتي لحج والضالع، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الاصابات التي سجلت في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية إلى 632 والوفيات إلى 139 مقابل 28 حالة شفاء.