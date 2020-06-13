مؤسس أهالينا تحكي عن مبادرتها لتقديم وجبات لـ25 أسرة متضررة من كورونا

حكت أميرة عادل مؤسسة مبادرة أهالينا لدعم المتضررين من فيروس كورونا عن تفاصيل مبادرتها لدعم الأسر المتضررة من فيروس كورونا.

وقالت عادل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنها تمتلك "كافيه" وتعتبر من ضمن أكثر الفئات المتضررة وأنها قررت وشريكها أن تقدم المساعدة لغيرهم نظرًا لقدرتهم المالية على تحمل هذه الفترة.

وأضافت أنها كتبت تغريدة عبر تويتر عن فكرتها، وأنها وجدت دعم من البعض، لافتة أنها تصنع الطعام في منزلها وتقوم بتوزيعه على المتضررين في منطقة عزبة النخل وغيرها.

وأشارت إلى أنهم شخصين يشاركون في هذه المبادرة ويقوموا بعمل بحث اجتماعي للحالة قبل تقديم الدعم لها مؤكدة أنهم يقدموا 3 وجبات لأكثر من 25 أسرة وأن هذه الوجبات حددها الأطباء وتتضمن العسل والأعشاب لرفع مناعتهم وأنها تكتب لهم عبارات بسيطة على علب الطعام لرفع معنوياتهم.