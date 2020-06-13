فيديو.. أديب عن زيارة السيسي لـ"الأسمرات": الرئيس عارف بيطمن على مين

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه بالتوازي مع مكافحة الدولة لفيروس كورونا، يجب ألا تنشغل عن ملفات أخرى "في حاجات مينفعش تقع منك.. ومينفعش الناس متتعالجش من الأمراض التانية.. الناس بتسأل اللي مات ده مات بكورونا ولا لأ، ولو مماتش بكورونا يقولك الحمد لله".

وأضاف أديب خلال حديثه ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة "mbc مصر"، "هنفضل محتاجين للمستشفيات للحالات، ومن ضمن الحاجات اللي لازم تكمل هو أكل العيش والناس تحس بالأمان الإجتماعي، والنهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نزل زيارة للأسمرات 3، نزل بالعربية وأخد جولة بالطرق والكباري، وقرر يروح الأسمرات، لأنه الأسمرات رمز الإنحياز، ولما رئيس الجمهورية يزور المشروع ده كتير عمره ماهيبوظ.. رئيس الجمهورية بيعدي وبيطمن على أحوال الناس وأحوال المشروع".

وتابع أديب: "الرئيس عمل جولة النهاردة ومن ضمن هذه الجولة، لما أطمن على الإنجاز في الأسمرات 3، ودار بينه وبين أحد المواطنين حوار حول هواجس المواطن المصري، ورأي الإدارة المصرية بالأزمة، الرئيس عارف بيتكلم مع مين وبيطمن على مين.. ودول اللي الدولة خايفة عليهم، هي دي الطبقات اللي هتتأثر من الأزمة الحالية.. الرئيس عارف ومهتم أنه الطبقة دي أكتر ناس بتتحمل عبء أكتر من أي حد تاني في مصر".

واستكمل أديب: "الدولة لحد دلوقتي بتحاول تحافظ على صحة الناس، وأشيد بقرار مجلس الوزراء ومن غير تطبيل.. الناس دي بيسمعوا ويشوفوا ويفهموا وقراراتهم هي الصح".