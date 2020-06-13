عمرو أديب عن تبادل جثمانين متوفيين بفيروس كورونا: وضع مأساوي

علق الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على فضائية MBC Masr، على تبادل جثتين توفيتا بفيروس كورونا، لرجل وسيدة بالحجر الصحي بكفر الزيات، وعند استلام كل عائلة جثتها، حدث تبادل ووضع مأسوي مؤلم.

وأضاف، "عرفتوا منين أن دي مش الجثة الخاصة بكل منكم، في حين أن تكفين وتغليف جثث كورونا لا يمكن فتحها، وأنه عندما تسأل شخص عن مكان جثمان والدته، تم إبلاغه من مسؤول المستشفى، بأنه تم التبادل بالخطأ مع جثمان آخر، وجثمان والدته تسلمته أسرة المتوفى الذين تسلموا جثته، فقاموا بدفنه بمقابر أهله في كفر الزيات، وتجمع الأهالي أمام المستشفى لاتخاذ الإجراءات".

وعند سؤال ابن السيدة المتوفاه عن كيفية معرفة أن الجثة ليست لوالدته قال: "أنا فتحت علشان أبص على أمي، ولقاها حد تاني"، وشدد أديب على عدم جواز فتح الجثامين في فيروس كورونا، وهناك إجراءات يجب اتخاذها.