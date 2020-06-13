أستاذ سموم يوضح كيفية تعامل العلماء مع الفيروسات

كشف الدكتور فيصل رضوان، أستاذ التكنولوجيا الحيوية والسموم البحرية بالجامعة الطبية بولاية كارولينا الجنوبية، أن اُسلوب عمل العلماء للتعامل مع فيروس جديد، فريد من نوعه، سريع الانتشار تعدى الحدود الجغرافية واجتاح العالم فى غضون شهور قليلة، هو فهم التركيب الجزيئي البيولوجي والكيميائي والفيزيائي للفيروس وهذا يأخذ شهور عديدة.

وأضاف "رضوان" في تصريحات لـ"الوطن"، بعد فهم طبيعة الفيروس التركيبية يأتى تصميم عقارات مضادة له تستطيع هدمه أو إعاقته من التضاعف، أو إنتاج لقاح يجعل الجسم أكثر مناعة ومقاومة له، مشيراً إلى أن فيروس كورونا هو تطور بسيط من عائلة تعرف بالفيروسات التاجية، منها على سبيل المثل فيروس الانفلونزا الشهير.

وتابع، تطور بسيط في تركيب فيروس كورونا السطحى، أضاف إليه قدرة مضاعفة على الارتباط بالخلايا العائلة والنفاذ إليها، فالتعرض لجسيمات قليلة منه يمكن لها النجاح فى إتمام العدوى والانتقال السهل إلى آخر.