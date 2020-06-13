إصابة شخصين بطلقات نارية في مشاجرة لخلافات أسرية بأسيوط

أصيب شخصان بطلقات نارية في مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين عائلتين لخلافات أسرية بمنطقة الشيخ نجيب التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتين بمنطقة الشيخ نجيب دائرة المركز، ووقوع مصابين وعلى الفور أنتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وجرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار وبالمعاينة والفحص تبين وقوع مشاجرة بين عائلتي "عبدالرسول" و"حجازي" وذلك بسبب خلافات أسرية.

أسفرت المشاجرة عن إصابة كل من "صهيب نجاح عبد الراضي" 20 سنة و"أحمد رمضان محمود" 31 سنة، جرى نقل المصاب الأول لمستشفى أسيوط الجامعي والثاني لمستشفى القوصية وجرى تحرير المحضر اللازم وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.