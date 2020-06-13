صور.. رئيس مدينة الطور يتابع أعمال تطوير شاطئ الفيروز

تفقد أحمد عبد العظيم، رئيس مدينة طور سيناء، اليوم السبت، أعمال التطوير الجارية على شاطئ الفيروز بالمدينة وتنفيذ أكبر برجولة شاطئية عليه.

وقال رئيس المدينة، إن البرجولة مهداه من شركة بلاعيم للبترول، كمشاركة مجتمعية، وجرى الانتهاء من تنفيذ وتركيب البرجولة، وتركيب منايم محيط البرجولة بالكامل، تمهيدًا للبدء في استكمال باقي أعمال تطوير الشاطئ، والتي تتضمن حمام سباحة وشاليهات وملاعب رملية، لخدمة مواطني المدينة وروادها.

وأكد رئيس المدينة، أن هذه البرجولة هي الأكبر مساحة وحجما في محافظة جنوب سيناء، وتشبه برجولة مدينة أبورديس التي نفذتها شركة بلاعيم على شاطئ عام مدينة أبورديس، والتي جرى افتتاحها عام 2018.