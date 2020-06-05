رئيس مدينة الطور يتابع تنفيذ مشروع ممشى " أهل مصر"

أجرى أحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

وتابع رئيس المدينة تنفيذ مشروع ممشى " أهل مصر" الجاري تنفيذه على امتداد الشاطئ بطول كيلو و30 مترًا، بتكلفة تتعدى 10 ملايين جنيه، وسيجري تزويده بالإمكانات والخدمات لراحة المواطنين وزائري المدينة.

وقال عبد العظيم إنه جار تطوير كورنيش المدينة، ورصف وتوسيع وازدواج وتجميل طريق منطقة حمام موسى، بطول 3.5 كيلومتر، بتكلفة 38 مليون جنيه، وتتضمن توسعة الطريق وإقامة مشاية دراجات، وأخرى للمشاة، وهو عبارة عن حارتين كل حارة عرضها 8 أمتار، وعرض الطريق الإجمالي 30 مترا.