رصد 210 من المخالطين للحالات المصابة بكورونا في مدينة الطور

كلف الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، فريق الترصد والأمراض المعدية، بديوان مديرية الصحة وإدارة طور سيناء الصحية بمتابعة الحالات التي أثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، وتقصي للمخالطين، وعزلهم في منازلهم لمدة 14 يومًا مع المتابعة المستمرة لهم.

وقال وكيل وزارة الصحة، إن عدد حالات الإصابة بالفيروس بمدينة الطور بلغت 18 حالة على مدار يومين فقط، وأغلبهم من العاملين العائدين للمحافظة، وتنوعوا بين موظفين، وأطقم طبية، وموظفين على المعاش، وربات بيوت.

وأكد وكيل الوزارة أنه جرى حصر نحو 210 من المخالطين المباشرين وغير المباشرين لهذه الحالات، وجار حصر باقي المخالطين لوضعهم تحت العزل المنزلي تحت أشراف إدارة الطب الوقائي بالمحافظة.

وأضاف أنه جار رش وتعقيم جميع المناطق التي تردد عليها الحالات المصابة بالفيروس، كما جرى رش أماكن إقامتهم، كإجراء احترازي، مهيبًا بالمواطنين العائدين للمحافظة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية التي تتخذها المحافظة حرصًا على سلامة الجميع.