جامعة حلوان تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب التخرج

أعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، استعداد الجامعة الكامل لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية، والتي تبدأ في الأول من يوليو المقبل، وفقًا لقرار مجلس الوزراء، حيث أعد قطاع التعليم والطلاب بالجامعة الجدول الزمني لامتحانات الطلاب بالكليات، ووضعت خطة كاملة لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا في أثناء فترة الامتحانات وضمان سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة اتخذت عددًا من الإجراءات الوقائية تتضمن مراعاة جميع المعايير التي تحقق السلامة للجميع، من خلال تطبيق مسافات التباعد وسط إجراءات احترازية مشددة من تعقيم وتهوية، وخاصة في الكليات ذات الكثافة العددية، مؤكدا أن الجامعة حريصة على اتخاذ جميع الإجراءات لحماية الطلاب والعاملين.

وأكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه جرى وضع مخططات تفصيلية لتوزيع الطلاب على اللجان المختلفة آخذين في الاعتبار جميع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في دليل الإجراءات الصادر من قطاع التعليم والطلاب لحماية الطلاب، خلال فترة أداء الامتحانات، مع مراعاة الضوابط والإجراءات الخاصة بالطلاب، وبإدارة الامتحانات، وضوابط أعمال الكنترول والتصحيح، والضوابط الخاصة بعمل المشرفين والمراقبين فى اللجان الامتحانية.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن هناك تعليمات للمراقبين وأعضاء هيئة التدريس بالالتزام بارتداء قناع الوجه والقفازات داخل لجان الامتحانات، وتوقيع الطالب بكشف الحضور بقلمه الخاص، ويراعى انصراف الطلاب بتسلسل ونظام دون تدافع أو تزاحم، ويغادر الطلاب الحرم الجامعي فور انتهاء الامتحانات، ولا يسمح بالتجمعات، مع وجود مسافات آمنة بين الطلاب باللجان لا تقل عن متر ونصف، إضافة إلى ارتداء الطالب الكمامة إجباريًا لدخول الامتحانات.