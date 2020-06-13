"التضامن" تطلق حملة لتوعية موظفيها بمخاطر كورونا

دشنت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، حملة توعية مكثفة للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على سلامة العاملين بها من تداعيات فيروس كورونا المستجد "covid-19"، والتوعية بالإجراءات الوقائية المعمول بها .

وتستمر الحملة لمدة أسبوعين، خلال الفترة من 9 إلى 24 يونيو الجارس، وتنفذ بمقر الديوان العام بالوزارة عدد من لقاءات التوعية للعاملين من خلال فرق التوعية الصحية بالهلال الأحمر.

وأكد نها صدقي مدير عام التدريب بالوزارة، أن هذه الحملة تقوم بتقديم سبل التوعية اللازمة حول طرق انتقال ڤيروس كورونا، والوقاية منه، وإجراءات الوقاية، مخالطة المصابين، وأهمية التعقيم والحفاظ على التباعد الاجتماعي، أعراض الاشتباه وتصحيح المفاهيم والمعلومات المتداولة حول المرض إضافة إلى التعريف بمعايير العزل المنزلي.

وأكد رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن هذه الحملة تعد ضمن سلسلة حملات التوعية التي يقدمها الهلال الأحمر للمواطنين بطرق الوقاية من الڤيروس، وأهمية المحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي؛ للحد من مخاطر انتشار العدوى بالإضافة إلى خدمات التعقيم والتطهير التي يقوم بها الهلال للبنوك ومكاتب البريد والمدارس المجهزة؛ لصرف المعاشات لما لهذه المؤسسات من دور حيوي في تقديم الخدمات الأساسية للجمهور.