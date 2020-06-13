كنيسة العذراء في أسيوط تخصص مبنى لعزل العائدين من الخارج

خصصت كنيسة السيدة العذراء مريم بالمنشاة الكبرى التابعة لمطرانية القوصية للأقباط الأرثوذكس بمحافظة أسيوط، مبنى دار المسنين بالكنيسة كمقر لعزل أبناء القرية العائدين من الخارج بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الكنيسة، في بيان لها، إنه سيجرى تخصيص غرفة خاصة لكل فرد عائد من الخارج بالمبنى لمدة أسبوع، حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم.

كانت الكنائس شكلت لجان طبية لمساعدة مرضى كورونا، كما ساهمت في جهود الدولة لمواجهة الوباء بالتبرع لصندوق تحيا مصر، وتوفير بعض المستلزمات الطبية للمستشفيات والأطقم الطبية.