أستاذ صحة عامة: لم نصل بعد لذروة كورونا.. وشعار المرحلة "خليك يقظ"

قال الدكتور عبداللطيف المر أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بجامعة الزقازيق، إن الوقاية هي السلاح الوحيد الذي يقي من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن شعار مواجهة فيروس كورونا لم يعد "خليك بالبيت" بل أصبح "خليك يقظ"، باتباع الإجراءات الوقائية.

وأضاف "المر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، على قناة extra news، أن المحافظات التى يوجد بها أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هى القاهرة والجيزة والقليوبية، فيما سجلت البحر الأحمر ومرسي مطروح وجنوب سيناء أقل عدد إصابات بمحافظات مصر.

وأشار إلى أنه لا يجب أن يخرج المواطن من منزله إلا للضرورة كالعمل، منوها بأن مصر لم تصل بعد إلى مرحلة الذروة، وقد نكون مقبلين عليها، مشددا على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي.

وأكد أنه في أثناء الذهاب إلى العمل يجب ارتداء الكمامة، متابعا بأن هناك ازديادا بسيطا فى حالات الإصابة فى مصر، وهو ما يعني أن مصر الآن فى مرحلة الإقبال على ذروة كورونا.

وطالب أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بجامعة الزقازيق، بتطور نظام الخط الساخن 105 للرد على استفسارات المواطنين، ويكون متوفر لديهم قائمة بالأماكن الفارغة في المستشفيات لتوجيه المصاب إليها.