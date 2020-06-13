المنوفية تلغي الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، إلغاء الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة، ترشيدا للنفقات وللظروف التي تمر بها البلاد في الفترة الراهنة ولتداعيات فيروس كورونا، والتزاما بقرارات مجلس الوزراء فيما يخص التباعد الاجتماعي حفاظا على صحة المواطنين.

فيما حرص المحافظ على تهنئة أبناء وأهالي المحافظة بعيدها القومي، متمنيا أن يعيده المولى عز وجل بالخير واليمن والبركات على مصرنا الغالية، كما قدم خالص التعازي لأسر الشهداء الذين فقدوا كل عزيز لديهم، وتقدم بالشكر للعاملين ورجال الأعمال الشرفاء وأعضاء مجلس النواب الموقرين وجمعيات المجتمع المدني والأهلي للمشاركة في تنمية المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار مسيرة العطاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين واستكمال جميع المشروعات التنموية والخدمية في كافة القطاعات ومتابعة تنفيذ الأعمال بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها، مشيرا إلى بذل مجهودات مضنية لرفع موازنة المحافظة والحصول علي دعم مالي في سابقة لم تحدث من قبل للمساهمة في مشروعات البنية التحتية للمحافظة في كل القطاعات.

هذا وقد قدم المحافظ الشكر والتقدير لرجال الصحة لما يبذلونه من جهد لا يقدر بثمن باعتبارهم خط الدفاع الأول منذ بداية الأزمة الراهنة.

يذكر أنه بحلول يوم 13 يونيو من كل عام، تحتفل محافظة المنوفية بعيدها القومي والذي يجسد ذكرى حادثة دنشواي المشهودة والتي كانت نواة للثورة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي.