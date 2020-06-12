"صحة المنوفية" تهدد مستشفيات الصحة بالغلق لمنع التعاقد مع الأطباء

حذرت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية في خطاب للمستشفيات الخاصة، من التعاقد مع الأطباء والتمريض التابعين لوزارة الصحة إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من جهة العمل التابع لها، مؤكدين في الخطاب أن المستشفي التي ستخالف ذلك سيتم عليها فورا.

وأوضحت مديرية الصحة بالمنوفية في خطابها أنه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا، ونظرا للاحتياج للفريق الطبي بمديرية الشؤون الصحية بالمنوفية والمستشفيات التابعة لها والهيئة العامة للمستشفيات التعليمية ومستشفيات التأمين الصحي ومستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون تقرر ما سبق.