إلغاء احتفال العيد القومي للمنوفية

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إلغاء الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة، ترشيدا للنفقات وللظروف التي تمر بها البلاد في الفترة الراهنة بسبب فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، هنأ محافظ المنوفية، أبناء وأهالي المحافظة بعيدها القومي، متمنيا أن يعيدها المولى عز وجل بالخير واليمن والبركات على مصرنا الغالية.

كما قدم خالص التعازي لأسر الشهداء، الذين فقدوا كل عزيز لديهم، وللعاملين ورجال الأعمال الشرفاء وأعضاء مجلس النواب.

يذكر أنه بحلول يوم 13 يونيو من كل عام تحتفل محافظة المنوفية بعيدها القومي، والذي يجسد ذكرى حادثة دنشواي المشهودة والتي كانت نواة للثورة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي.