"المرشدين العرب": السائح سيفضل مصر عن المالديف بعد أزمة كورونا

قال طارق سرحان رئيس لجنة السياحة البيئية في اتحاد المرشدين العرب، إن خسائر قطاع السياحة بسبب أزمة كورونا كبيرة، موضحا أن الوضع في مصر تضرر لكن ما خفف الضرر أن الأزمة بدأت في نهاية الموسم السياحي الشتوي، مشيرا إلى أن الحجوزات لم تلغى لكن جرى تحويلها لشهر أكتوبر المقبل، ما يدل على ثقة السائحين بالمنتج السياحي المصري، وقد نخسر جزءا من موسم السياحة الصيفي.

وأضاف سرحان، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أنه سيكون هناك منافسة بين الدول في إعادة السياحة بعد انتهاء أزمة كورونا، مؤكدا أن مصر لديها فرصة جيدة كونها في قلب العالم، وتكلفة الطيران ستكون عامل حاسم في الأمر، متوقعا بزيادة تكلفة الطيران الفترة المقبلة.

وأضاف أن السائح الأوروبي سيفضل مصر عن المالديف بسبب انخفاض التكلفة، لافتا إلى الشركات السياحية في أوروبا متأثرة بأزمة كورونا أكثر من مصر "الشركات هناك لما بتقع بتقع بجد"، لافتا إلى أن السائح العربي سيفضل مصر عن أوروبا لبُعد المسافة .