قطاع الدقهلية للثانوية العامة يوزع مطهرات ومواد تعقيم على 9 محافظات

استعد قطاع الدقهلية لامتحانات الثانوية العامة، بتوفير المطهرات ومستلزمات التعقيم وقياس درجة حرارة الطلاب في 9 محافظات.

وقال علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن المركز الرئيسي بالمنصورة ستنطلق منه المستلزمات الطبية اللازمة إلى 9محافظات، هي الدقهلية، والشرقية، والإسماعلية، ودمياط، وشمال وجنوب سيناء، وبورسعيد، والسويس، والغربية، للتوزيع على الطلاب والمراقبين والملاحظين ومقدري الدرجات.

وأشار إلي أن عدد الطلاب بالثانوية العامة بالدقهلية فقط يبلغ 47 ألف و732 طالب، منهم 23 ألف و56 علمي علوم، و8178 علمي رياضة، و16 ألف و49 شعبة أدبي في 156 لجنة موزعة على 181 مدرسة، إضافة إلى أداء 227 طالب و222 طالبة لامتحانات الدبلومة الأمريكية، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب لا يزيد عن 14 طالبًا وطالبة في اللجنة الواحدة.