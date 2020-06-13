بلجيكا: 8 وفيات جديدة بكورونا.. والإجمالي 9650

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم، تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوزارة في بيان، إنه "بذلك يكون عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس قد وصل إلى 9650 حالة في بلجيكا".

وأضافت الصحة البلجيكية، أنه تم تسجيل 99 إصابة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 59918 حالة.

وأشارت الوزارة البلجيكية، إلى أن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 32 حالة جديدة مصابة في حين غادر المستشفيات خلال نفس الفترة 49 شخصا بعد تعافيهھم.

النمسا: حالتا وفاة و24 إصابة جديدة بالوباء

وفي النمسا، أعلنت السلطات، اليوم، عن تسجيل حالتي وفاة و24 إصابة جديدة بكورونا المستجد ليصل عدد الحالات المسجلة إلى 16994 حالة.

وقالت وزارة الصحة النمساوية في بيان على موقعها الإلكتروني، إنه تعافى من الفيروس حتى الآن 16012 حالة، مشيرة إلى انه تم تسجيل حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل عدد الوفيات إلى 677 حالة حتى الآن.

وأضافت الصحة النمساوية، أنه تم إجراء 520976 اختبار للكشف عن الفيروس في مختلف المناطق النمساوية، موضحة أن هناك 73 مصابا بالمستشفيات في حين يوجد 11 مريضا في أقسام العناية المركزة.

واعتبارا من بعد غد الاثنين، سيتم التخفيف من تدابير ارتداء الكمامات وحصرها في الضروريات إصافة إلى عودة عمل المطاعم والمقاهي حتى الساعة الواحدة صباحا بدلا من الساعة الـ 11 مساء بالتوقيت المحلي كما هو معمول به حاليا فضلا عن فتح الحدود بشكل كامل مع جميع دول الاتحاد الأوروبي بلا قيود عدا إسبانيا والبرتغال والسويد وبريطانيا.

وفي ألمانيا، أعلنت السلطات، اليوم، تسجيل 18 وفاة و348 إصابة جديدة بكورونا المستجد.

وقال المعهد المختص في رصد الوباء في ألمانيا "روبرت كوخ" في إيجاز صحفي إن الأعداد اليومية الجديدة ترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8781 حالة وللإصابات إلى 186022حالة.

وأضاف المعهد الألماني، أنه تم تسجيل 300 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين من المرض 171900 شخصا.

ونقلت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية عن بيانات لعلماء بالحكومة أن نحو خمس المصابين بكوفيد-19 في بريطانيا التقطوا العدوى داخل مستشفيات، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وذكر تقرير للصحفية أن العلماء يعتقدون أن العدوى داخل المستشفيات في ذروة تفشي كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 مسؤولة عن ما يصل إلى 22 بالمئة من الإصابات الخاضعة للعلاج بالمستشفيات ونحو 11 بالمئة من الوفيات.

وكان مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، قال أمس الأول الخميس، إن السود والمنحدرين من أصول هندية وبنغالية وباكستانية، تزيد لديهم بشدة احتمالات الوفاة من جراء المرض الناجم عن فيروس كورونا مقارنة مع البيض.

وأوضح المكتب، أن "خطر الوفاة المرتبطة بفيروس كورونا بين بعض الجماعات العرقية أعلى بكثير منه في العرق الأبيض"، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأشار المكتب، أن "الذكور السود أكثر عرضة 4.2 مرات للوفاة المرتبطة بفيروس كورونا، والإناث السود أكثر عرضة للوفاة 4.3 مرات من الذكور والإناث من العرق الأبيض".

وسجلت بريطانيا أكثر من 30 ألف وفاة بسبب كورونا المستجد، لتصبح بذلك في صدارة الدول الأوروبية، وتراجعت للثالثة عالميا بعد أن تجاوزتها البرازيل، في حين تجاوز عدد الإصابات فيها 200 ألف حالة.

وذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية أن العلماء يعتقدون أن العدوى داخل المستشفيات في ذروة تفشي كورونا المصستجد مسؤولة عنما يصل إلى 22 بالمئة من الإصابات الخاضعة للعلاج بالمستشفيات ونحو 11 بالمئة من الوفيات.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن هذه الاستنتاجات تم التوصل إليها تزامنا مع إصدار السلطات أوامر بضمان الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي بين موظفي المستشفيات لمنعهم من الاحتشاد والتسبب بانتشار الفيروس.

وكشف تقرير الصحيفة البريطانية أن إدارة السلطات الصحية أصدرت إرشادات حول سبل ممارسة التباعد الاجتماعي في المستشفيات فقط في 18 مايو الماضي، أي بعد نحو شهرين من بدء فرض إجراءات العزل الصحي في المملكة المتحدة وسط تسارع انتشار الإصابات.

ويأتي نشر هذا التقرير في الوقت الذي ازدادت فيه مخاوف في البلاد من أن منشآت هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا أصبحت بؤرا أساسية لعودة التفشي إلى المجتمعات البريطانية.

وفي الولايات المتحدة، حث مسؤولو الصحة، أمس الجمعة على الاستمرار في الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغير ذلك من إجراءات الأمان لمنع الإصابة بمرض كوفيد-19. وحذر المسؤولون من أن الولايات قد تحتاج لإعادة فرض قيود صارمة في حال حدوث طفرة في حالات الإصابة بالمرض.

وفي الأسابيع القليلة الماضية أثار خبراء مخاوف من أن إعادة فتح الاقتصاد الأميركي قد يؤدي إلى موجة جديدة من العدوى.

وتشهد نحو 12 ولاية أمريكية بينها تكساس وأريزونا زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا تكتظ بهم أسرة المستشفيات.

وقال مسؤولون من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن على الناس مواصلة الحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم وغسل الأيدي بانتظام ووضع الكمامات للحد من مخاطر انتشار العدوى بالفيروس.

وأوضح نائب مدير قسم الأمراض المعدية بالمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها جاي باتلر "إذا بدأت حالات (كورونا) في الزيادة من جديد، وخاصة في حالة حدوث طفرة، من المهم أن نقر بضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات مثل تلك التي فرضت في مارس الماضي" للحد من تفشي الفيروس.

ومع إعادة فتح الاقتصاد في الولايات المتحدة خففت بعض الولايات، من بينها تكساس وأريزونا وفلوريدا، قواعد التباعد الاجتماعي في الأسابيع القليلة الماضية. كما أن كثيرا من الولايات الأمريكية لا تلزم المواطنين بوضع الكمامات الواقية.

عربيا، أعلن السودان، اليوم، تسجيل 20 وفاة و 149 اصابة جديدة بكورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكرت وزارة الصحة السودانية في بيان، أن العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء ارتفع إلى 6879 فيما ارتفع العدد الكلي للاصابات الى 433.

وأشارت الوزارة السودانية، إلى أنه تم أيضا تسجيل 138 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء في السودان إلى 2416.