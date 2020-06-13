أمطار خفيفة.. "التنبؤ بالفيضان" ينشر خرائط سقوط الأمطار حتى الإثنين

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الري، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، خرائط أماكن يتوقع سقوط الأمطار عليها، خلال الفترة من 13 يونيو وحتى 15 يونيو الجاري.

وتشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ في قطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر، إلى أنّه من المتوقع سقوط أمطار يومي 13 و14 يونيو، وإلى أن من المتوقع عدم سقوط أمطار يوم 15 يونيو.

ويمكن الاطلاع على خرائط الأمطار لليوم حتى الأحد المقبل، من خلال الصور التالية:

خريطة سقوط الأمطار اليوم 13 يونيو

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

خريطة سقوط الأمطار ليوم 14 يونيو

إحتمال سقوط أمطار خفيفة على سيناء.

خريطة سقوط الأمطار ليوم 15 يونيو

من المتوقع عدم سقوط أمطار.

وطالب مركز التنبؤ بفيضان النيل، المواطنين، بتوخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة خلال فترات سقوط المطر.