الصحة السورية تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 3 حالات

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم، تسجيل 6 إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" لأشخاص مخالطين في بلدة "رأس المعرة" بريف دمشق، وشفاء 3 حالات جديدة.

وأشارت الوزارة السورية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ 170 حالة شفيت منها 71 وتوفيت 6 حالات.

كانت الوزارة أخضعت بلدة "رأس المعرة" للحجر الصحي في السابع من يونيو الجاري بعد تسجيل 16 إصابة فيها نتيجة مخالطة سائق شاحنة مصاب يعمل على خط "سوريا- الأردن"، وذلك منعا لانتشار الفيروس وحفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.