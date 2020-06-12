جامعة أسيوط: ننتج 10 آلاف كمامة يوميا للعاملين بالقطاع التعليمي بجنيه

قال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إنهم وضعوا خطة لرفع كفاءة المدينة الجامعية بالاشتراك مع مديرة الشؤون الصحية ووزارة التضامن والمنطقة الجنوبية، والتي جرى استغلالها الفترة الماضية في العزل الطبي، حيث جرى تجهيز الفرش الداخلي ووضع عدد من بوابات التطهير التي يجرى تصنيعها بمركز التعليم التكنولوجي التابع للجامعة.

وأضاف الجمال، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، على قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن هناك خطة لاستيعاب كل الطلاب من الفرق النهائية من خارج المحافظة بحيث يكون كل طالب في غرفة منفصلة مع وجود بعض الأدوار الخالية لتقليل الكثافة بالمدن الجامعية، كما تم الاستعداد لاستقبال الطلاب داخل أسيوط طبقا للجدول الدراسي.

وأشار إلى أن الجامعة أنشأت مصنعا لإنتاج الكمامات الطبية ما أدى لتوفير الكمامات للعاملين بالجامعة والمستشفيات الجامعية، وسيتم توفيرها طلاب الصفوف النهائية خلال الامتحان، لافتا إلى أن هناك نقطتين للإنتاج الأولى في المبنى الإداري بالجامعة وينتج 10 آلاف كمامة في كل يوم للعاملين بالقطاع التعليمي بسعر جنيه واحد والجامعة تتحمل التكلفة للعمالة المؤقتة واليومية، والنقطة الثانية في المستشفي الجامعي وتنتج 3 آلاف كمامة للعاملين في المستشفى الجامعي.