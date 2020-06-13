تأجيل طرح الجزء الرابع من "ماتريكس" إلى أبريل 2022

قررت شركة Warner Bros تأجيل طرح الجزء الرابع من فيلم "ماتريكس" إلى 1 أبريل 2022، وذلك بعدما كان من المقرر طرحه بدور العرض في 21 مايو 2021.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تدرس فيه ستوديوهات هوليود تغيير جداول إطلاق أفلامها بسبب إغلاق السينما بسبب جائحة كورونا.

ماتريكس من إخراج لانا واتشوسكي، والتي شاركت في كتابته مع ألكسندر هيمون ، ديفيد ميتشل، ومن بطولة كيانو ريفز، كاري آن موس، جوناثان غروف.

يذكر أن الممثل كيانو ريفز يشارك في بطولة فيلم Bill & Ted Face the Music والذي طرحت الشركة المتجة الإعلان التشويقي له عبر موقع تويتر منذ عدة أيام، ومن المرجح أن يتم صدور الفيلم يوم 21 أغسطس.