منها الاستعلام والسداد.. 4 خدمات إلكترونية لحاجزي "الإسكان الاجتماعي"

منذ انتشار جائحة كورونا، اتجهت الأنظار نحو الخدمات الإلكترونية، التي تسهل على المواطنين مصالحهم الشخصية، وتوفر الوقت والجهد، ما دفع العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية، ومنها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الذي يقدم عددا من الخدمات الإلكترونية لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي.

وتستعرض "الوطن" الخدمات الالكترونية التي يقدمها صندوق الإسكان الاجتماعي لحاجزي الشقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان الــ13...

بعد طرح كراسات الشروط متضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية بمبلغ 100 جنيه، الخاصة بالإعلان الـ13 بمشروع الإسكان الاجتماعي بعدد من المحافظات المصرية، والحصول عليها من مكاتب البريد في الفترة من 14 يونيو إلى 4 يوليو.

يبدأ بعدها الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الصندوق.

التقديم أون لاين

يمكن لمن يرغب في حجز وحدات الاسكان الاجتماعي بدعم التمويل العقاري، التقديم إلكترونيا على الموقع من هنــــــا.

سيجرى فتح باب التقديم، خلال المواعيد لمحددة وآخرها الإعلان الـ13 خلال الفترة من 14 يونيو إلى 4 يوليو، على الموقع.

الخدمة الثانية تعديل البيانات

بعد حجز الوحدة وإرسال صورة ضوئية من المستندات يمكن الدخول خلال الفترة المحددة وتعديل البيانات، من خلال الدخول هنــــــــا.

الاستعلام عن القبول في وحدات الإسكان الاجتماعي

يمكن الاستعلام عن موقف طلب العميل بعد دراسته من خلال الدخول على موقع البوابة الرسمية، من هنـــــــا.

أو الاتصال بمركز الاتصالات لخدمة عملاء الصندوق على الأرقام الهاتفية (5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي فقط.

سداد قيمة الأقساط إلكترونيا

يمكن تسديد أقساط التمويل العقاري دلوقتي أسهل ومجاناً، من خلال محفظة الهاتف المحمول أو البطاقات المصرفية.